Üye Girişi
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti

04.02.2022 01:21

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti Ölümün böylesi...

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti

Ölümün böylesi... Kullanılmış giysi kutusundan eşya almak isterken sıkışarak hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da Ukrayna uyruklu şahıs, kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusundan eşya almak istediği sırada kapağa sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen Behpasha Tamazov sokak üzerinde bulunan kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun eşya bırakılan kısmından girerek eşya almak istedi. Daha sonra eşya bırakılan kapaktan çıkmaya çalışan Tamazov sıkıştı. Kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, hırsızlık yaptığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi Tamazov'dan tepki alamayınca olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan Tamazov'un hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Osmangazi, Ukrayna, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement