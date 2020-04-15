Bursa'da kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılacak - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatları doğrultusunda toplum sağlığını korona virüs salgınından korumak için alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelge ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından harekete geçen Mustafakemalpaşa Belediyesi kırsal mahalleler dahil şehrin tamamını tıbbı atık kutularıyla donatıyor.



Halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi maksadıyla kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynırları yerine şehrin farklı noktalarına konumlandırılmış pedallı tıbbı atık kutularına atılacak. Atıklar özel temizlik araçlarıyla toplanıp bertaraf tesisine gönderilecek.



'250 tıbbi atık kutusu'



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, maske ve eldiven takma zorunluluğuna dikkat çekerek atıkların artık tıbbi atık olarak değerlendirildiğini söyledi. Başkan Kanar, toplam 250 adet tıbbı atık kutusunun ilçenin tamamına dağıtılacağını belirterek vatandaşların kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetlerini atık kutularına atmalarına atmaları konusunda çağrıda bulundu. - BURSA