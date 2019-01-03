Bursa'da Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu
(BDT), "Bir İnce Sızı Nisan 1915", "Yalan Makinası" ve "Üç Kağıtçı" eserlerini, Şehir Tiyatrosu
da "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.
Adnan Erbaş'ın yönettiği, Tufan Gündüz'ün kaleme aldığı ve Faruk Emre Özünlü ile birlikte sahneye uyarladığı "Bir İnce Sızı Nisan 1915" oyununun dekor tasarımı Özlem Karabay, kostüm tasarımı İnci Kangal Özgür, ışık tasarımı Ali Karaman
ve müzikleri de Gürkan Çakıcı imzası taşıyor.
Aralarında Erkan Erdem
, Emre Nurettin Örük, Harun Türköz
, Cenk Turan ve Kemal Okur'un de bulunduğu 26 sanatçının rol aldığı oyunda, Çanakkale
destanı ve Ermeni olayları, trajik insan hikayeleri eşliğinde anlatılıyor.
Oyun, Ahmet Vefik Paşa
(AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 5 Ocak Cumartesi günü 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.
Yalan Makinası
Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim
'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan
'ın yönettiği "Yalan Makinası" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman ve müziklerini de Cihan Kurtaran
yaptı.
Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın rol aldığı komedi oyununda, eli maşalı bir kadın olan Nadya'nın, bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve hipnozcu çağırmasının ardından gelişen olaylar ele alınıyor.
Oyun, bugün, yarın ve 5 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
Üç Kağıtçı Orhan Kemal
'in yazdığı, Ersan Uysal
'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı" oyununun dekorunu Murat Gülmez
, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç ve ışık tasarımını Sinan Mahçup yaptı.
Aralarında Ali Volkan Çetinkaya
, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan
ve Serdar Seçkin'in de bulunduğu 23 oyuncunun rol aldığı müzikli ve danslı komedi oyununda, hayatını üç kağıtçılık üzerine kuran ve gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtarak karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.
Oyun, AVP Sahnesi'nde 8 ve 9 Ocak'ta saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Fermanlı Deli Hazretleri
Bursa Şehir Tiyatrosu ise yeni sezonda "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek. Musahipzade Celal
'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müziklerini Murat Gedikli
, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesini Tülay Kale
ve dekorunu da Uğur Çakmak yaptı.
Aralarında Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de bulunduğu 18 sanatçının rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi
'nin, padişahın fermanıyla idam edilmek için asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.
Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 5 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00'te sahnelenecek.