Bursa'da Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu
(BDT) "Bana Mastikayı Çalsana" ve "Kapılar" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.
Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununun dekorunu Tayfun Çebi, kostümlerini Funda Çebi, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yaptı.
Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya
ve Yener Sezgin'in rol aldığı oyunda, İzmir
İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül
döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.
Oyun, Ahmet Vefik Paşa
(AVP) Sahnesi'nde bugün, yarın ve 19 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Kapılar
Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği "Kapılar" oyununun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman
yaptı.
Nazlı Ceren Argon ile Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.
Oyun, bugün, yarın ve 19 Ocak Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
Troyalı Kadınlar Şehir Tiyatrosu
ise Jean Paul Sartre
'ın yazdığı ve Altuğ Görgü'nün yönettiği "Troyalı Kadınlar" oyunu için perde açacak. Oyunun şiirleri Füruğ Ferruhzad'ın imzasını taşıyor.
Oyunda, yaklaşık 10 yıl sürdüğü tahmin edilen Truva
Savaşı'nın ardından yaşanan olaylar ele alınıyor. Troya Atı'nın şehre sokulmasıyla halkın büyük bir kırımla karşı karşıya kalması, erkeklerin katledilmesi sonucu geriye kalan kadınların Yunanistan
'a götürülmek üzere tutsak edilmesi anlatılıyor.
Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 19 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00'te sahnelenecek.