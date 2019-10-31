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Bursa'da kültür sanat

7 saat önce

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Bir İnce Sızı Nisan 1915", "Kapılar" ve "Üç Kağıtçı" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

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Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Bir İnce Sızı Nisan 1915", "Kapılar" ve "Üç Kağıtçı" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Adnan Erbaş'ın yönettiği, Tufan Gündüz'ün kaleme aldığı, Gündüz ile Faruk Emre Özünlü'nün sahneye uyarladığı "Bir İnce Sızı Nisan 1915" oyununun dekor tasarımı Özlem Karabay, kostüm tasarımı İnci Kangal Özgür, ışık tasarımı Ali Karaman ve müzikleri de Gürkan Çakıcı imzası taşıyor.


Erkan Erdem, Emre Nurettin Örük, Harun Türköz, Cenk Turan ve Kemal Okur'un da aralarında yer aldığı 26 sanatçının rol aldığı oyunda, Çanakkale Destanı ve 1915 Ermeni Olayları, trajik insan hikayeleri eşliğinde anlatılıyor. Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 2 Kasım Cumartesi günü 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Kapılar


Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği "Kapılar"ın dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor.

Nazlı Ceren Argon ve Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli şekilde izleyiciye aktarılıyor. Oyun, bugün, yarın ve 2 Kasım Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.

Üç Kağıtçı

Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı"nın dekoru Murat Gülmez, kostüm tasarımı Medine Yavuz Almaç, ışık tasarımı Sinan Mahçup'a ait. Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı müzikli ve danslı komedide, gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtıp karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 5-6 Kasım'da saat 20.00'de sahnelenecek.

Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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