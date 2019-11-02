Son Dakika Haberleri: Bursa'da kültür sanat
Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da kültür sanat

Bursa'da kültür sanat

7 saat önce

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) "Küçük Prenses" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Bursa'da kültür sanat, System.String[]

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) "Küçük Prenses" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Frances Hodgson Burnett'in aynı adlı eserinden, Arkadiusz Klucznik ve Doriusz Czajkawkki'nin oyunlaştırdığı, Şebnem Cirit ve Füsun Ataman'ın Türkçeye çevirdiği oyunu, BDT sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar yönetiyor.

Işık tasarımını Rahmi Özan'ın, kostüm tasarımını Selin Ölçen'in, dekor tasarımını Hasan Yavuz'un, müziklerini Can Atilla'nın, koreografisini Ömür Uyanık'ın yaptığı oyunda, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nun genç yeteneklerinden Emine Irmak Bavkır, Cansu Yılmaz, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Erdem Erdoğan, Salih Cem Şener, Çağrı Dulun, Cenk Turan, Çağla Genç Özkaymak, Zeynep Yılmaz, Gizem Türköz, Iraz Hazel Körmükçü ve Irmak Şahin rol alıyor.


Oyunda, doğduğu ve çok sevdiği büyüleyici güzellikteki ve çok renkli Hindistan'dan istemeden ayrılan Küçük Prenses Sara'nın, Londra'da bir okula başlamak zorunda kalması ve burada hayatın iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış pek çok yüzüyle karşılaşması konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yarın saat 14.00'te sunulacak.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu
ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti! Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 20:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da kültür sanat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]