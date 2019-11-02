Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) "Küçük Prenses" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Frances Hodgson Burnett'in aynı adlı eserinden, Arkadiusz Klucznik ve Doriusz Czajkawkki'nin oyunlaştırdığı, Şebnem Cirit ve Füsun Ataman'ın Türkçeye çevirdiği oyunu, BDT sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar yönetiyor.

Işık tasarımını Rahmi Özan'ın, kostüm tasarımını Selin Ölçen'in, dekor tasarımını Hasan Yavuz'un, müziklerini Can Atilla'nın, koreografisini Ömür Uyanık'ın yaptığı oyunda, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nun genç yeteneklerinden Emine Irmak Bavkır, Cansu Yılmaz, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Erdem Erdoğan, Salih Cem Şener, Çağrı Dulun, Cenk Turan, Çağla Genç Özkaymak, Zeynep Yılmaz, Gizem Türköz, Iraz Hazel Körmükçü ve Irmak Şahin rol alıyor.



Oyunda, doğduğu ve çok sevdiği büyüleyici güzellikteki ve çok renkli Hindistan'dan istemeden ayrılan Küçük Prenses Sara'nın, Londra'da bir okula başlamak zorunda kalması ve burada hayatın iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış pek çok yüzüyle karşılaşması konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yarın saat 14.00'te sunulacak.