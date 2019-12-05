Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Üç Kağıtçı" ve "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.



Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı"nın dekorunu Murat Gülmez, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç, ışık tasarımını Sinan Mahçup üstleniyor.

Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı müzikli ve danslı komedide, gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtıp karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 7 Aralık Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.



"Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy"



Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup yapıyor.



Mehmet Akif'i Emre Nurettin Örük'ün canlandırdığı oyunda, İstiklal Marşı Şairi'nin hayatı ve dönemin Anadolu'su, müzikler ve tasavvuf eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.



Oyun, bugün, yarın ve 7 Aralık saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.



"Boyacı"



Bursa Şehir Tiyatrosu da "Boyacı" oyununu sahneleyecek.



Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Murat Liman'ın yönettiği iki perdelik komedi oyununun dekor tasarımı Murat Şimşek'e, ışık tasarımı da Serdar Solum ve Ferdi Buna'ya ait.



Mehmet Ali Açıl, Sergen Bölük ve Volkan Yıldız'ın aralarında olduğu 11 kişinin rol aldığı oyunda, bir doktor muayenehanesine boya yapmak üzere gelen ama eşinin de teşvikiyle doktorun yerine geçen boyacı Kadir'in, sonrasında buraya gelen toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle yaşadığı keyifli olaylar yansıtılıyor.



Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 7 Aralık'ta ise 14.00'te izlenebilecek.