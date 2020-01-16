Bursa'da kültür sanat - Son Dakika
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Bursa'da kültür sanat

6 saat önce

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Akide Şekeri", "Kapılar" ve "Yalan Makinesi" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

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Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Akide Şekeri", "Kapılar" ve "Yalan Makinesi" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.


Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyunun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman ve koreografisini Gizem Çakmak üstleniyor.


Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında olduğu oyuncuların rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin, ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.


Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 18 Ocak Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde sahnelenecek.

Kapılar


Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in Türkçeye çevirdiği ve yönettiği "Kapılar"ın dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor.

Nazlı Ceren Argon ve Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli şekilde izleyiciye aktarılıyor. Oyun, bugün, yarın ve 18 Ocak Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.

Yalan Makinesi


Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinesi" oyununun dekor ve kostüm tasarımı Cenk Oral, ışık tasarımı Ali Karaman, müzikleri de Cihan Kurtaran'a ait. Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın rol aldığı komedi oyununda, "eli maşalı" bir kadın olan Nadya'nın, bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve hipnozcu çağırmasının ardından gelişen olaylar ele alınıyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 21 ve 22 Ocak'ta saat 20.00'de sunulacak.

Fermanlı Deli Hazretleri


Bursa Şehir Tiyatrosu ise yeni sezonda "Fermanlı Deli Hazretleri" oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.


Musahipzade Celal'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşınıyor. Oyunun müzikleri Murat Gedikli, koreografisi Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesi Tülay Kale ve dekoru da Uğur Çakmak imzası taşıyor.


Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de bulunduğu 18 sanatçının rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi'nin, padişahın fermanıyla idam edilmek için asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.


Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 18 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00'te izleyiciyle buluşacak.

Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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