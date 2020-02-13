Bursa'da kültür sanat - Son Dakika
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Bursa'da kültür sanat

6 saat önce

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Keşanlı Ali Destanı", "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" ve "Akide Şekeri" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

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Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Keşanlı Ali Destanı", "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" ve "Akide Şekeri" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı"nın yönetmenliğini BDT rejisörü Bora Özkul, dekorunu Emre Satı, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman, koreografisini ise Deniz Çığ üstleniyor.


Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan, Levent Uzunbilek'in de aralarında bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosuna sahip eserde, işlemediği bir cinayetten dolayı mahkum ve kahraman olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkansız aşkı anlatılıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 15 Şubat Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.


"Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy"


Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup yapıyor.

Mehmet Akif'i Emre Nurettin Örük'ün canlandırdığı oyunda, şairin hayatı ve dönemin Anadolusu, müzikler ve tasavvuf eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 15 Şubat saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

"Akide Şekeri"

Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyunun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman, koreografisini Gizem Çakmak üstleniyor.

Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin, ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 18 ve 19 Şubat saat 20.00'de sahneye konulacak.

"Boyacı"


Bursa Şehir Tiyatrosu da "Boyacı" oyununu sahneleyecek.


Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Murat Liman'ın yönettiği iki perdelik komedi oyununun dekor tasarımını Murat Şimşek, ışık tasarımını Serdar Solum ile Ferdi Buna yapıyor.


Mehmet Ali Açıl, Sergen Bölük ve Volkan Yıldız'ın aralarında olduğu 11 kişinin rol aldığı oyunda, bir doktor muayenehanesine boya yapmak üzere gelen ama eşinin de teşvikiyle doktorun yerine geçen boyacı Kadir'in, sonrasında buraya gelen toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle yaşadığı keyifli olaylar izleyiciye aktarılıyor.


Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 15 Şubat'ta ise 14.00'te izlenebilecek.

Mehmet Akif Ersoy, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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