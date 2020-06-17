Bursa'da kültür sanat - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, William Shakespeare'in kaleme aldığı, Özdemir Nutku'nun Türkçeye uyarladığı "Venedik Taciri" oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Şehir Tiyatrosu, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Tiyatro oyuncularının hazırladığı "Venedik Taciri", eylül ayından itibaren Tayyare Kültür Merkezi'nde sahneye konulacak.

Yönetmenliğini Doğu Yaşar Akal'ın üstlendiği, dekor tasarımı Murat Şimşek, kostüm tasarımı Deniz Çağrı Bilgili'ye ait olan, müziklerini Burak Keleş'in yaptığı oyunda, bütün gemileri açık denizlerde olan ve maddi sıkıntıya düşen tüccar Antonio'nun hikayesi anlatılıyor.

"Sanat Mahallemde"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Sanat Mahallemde" etkinliği kapsamında da 29 Haziran'dan ağustos ayının sonuna kadar her salı, "Eskici Abdi" oyununu yaz boyunca kentin farklı mahallelerinde tiyatroseverlerle buluşturacak.

Geleneksel Türk tiyatrosunun anonim örneklerinden "Eskici Abdi" adlı orta oyununda, işsizliğine çare arayan Kavuklu Efendi ile çocukluk arkadaşı Pişekar Efendi'nin hikayesi anlatılıyor.

Günay Yunus Güney'in derleyip yönettiği oyunda Hakan Onat, Kutlay Akbal, Seçil Girgin Serener, Didem Hun Liman, Tuba Bayram, Nihal Türksever Erten, Deniz Gürsucu, Seçkin Kaymaz, Uğur Serener, Aykan Yılmaz ve Volkan Yıldız rol alıyor.