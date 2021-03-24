Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

24.03.2021 10:40
Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa'da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." İfadelerine yer verdi.


- Bursa
Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Medya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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