Bursa'da kumar baskını: 24 kişiye para cezası - Son Dakika

BURSA'da bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında, 24 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 21 bin 600 TL ceza uygulandı.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Müftü Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'taki bir kıraathaneye gece yarısı baskın düzenledi. Kumar oynayan 24 kişi, suçüstü yakalandı. Masalarda iskambil kağıtları ile oyun skorlarının yazılı olduğu adisyonlar ele geçirilen kıraathanenin sahibi Çağlar B. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.24 kişiye de maske ve mesafe kuralına uymayarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri için 900'er liradan toplam 21 bin 600 lira ceza kesildi.