Bursa'da Kumar Operasyonu

Bursa'da düzenlenen kumar operasyonunda 99 kişiye 31 bin 680 lira ceza kesildi.

Bursa'da düzenlenen kumar operasyonunda 99 kişiye 31 bin 680 lira ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı iddiasıyla 4 ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.



Operasyonda, 4 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 99 kişiye ise 31 bin 680 lira ceza uygulandı.



Çalışma kapsamında 15 bin 900 lira, 200 dolar, 100 avro, 3 tombala makinesi, 450 tombala kartı, çok sayıda pul, üzerinde rakamlar yazan 270 top, 52 oyun kağıdı ve 199 poker pulu ele geçirildi.

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