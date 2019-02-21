Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kumar Operasyonu

Bursa'da Kumar Operasyonu

16 dakika önce

Bursa'da düzenlenen kumar operasyonunda 99 kişiye 31 bin 680 lira ceza kesildi.

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Bursa'da düzenlenen kumar operasyonunda 99 kişiye 31 bin 680 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı iddiasıyla 4 ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda, 4 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 99 kişiye ise 31 bin 680 lira ceza uygulandı.

Çalışma kapsamında 15 bin 900 lira, 200 dolar, 100 avro, 3 tombala makinesi, 450 tombala kartı, çok sayıda pul, üzerinde rakamlar yazan 270 top, 52 oyun kağıdı ve 199 poker pulu ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: AA

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