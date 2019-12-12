Bursa'da kumar operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen derneğin lokal sorumlusu hakkında yasal işlem başlatıldı.

Odunluk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Lokalde yapılan aramalarda para yerine geçen 15 çip ile, 104 iskambil kağıdı ele geçirildi. Ayrıca balkona saklanmış çantada takım halinde 500 poker çipi, 5 kırmızı büyük zar, 2 deste açılmamış iskambil kağıdı, oyun oynamaya hazır 47 deste iskambil kağıdı, 4 zar, 3 metal ve sarı şans pulu bulundu.

Kumar oynadığı tespit edilenler ile kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle dernek lokali hakkında işlem yapıldı. Üye olmadığı halde lokalde bulunan kişilere de gerekli işlemler uygulandı.

Dernek lokalinin sorumlusu H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı bildirildi.