Bursa'da kumar operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir otelin restoranında kumar oynayan 7 kişiye 8 bin 575 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki otelin restoran kısmında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Kumar oynadığı belirlenen A.T, L.B, İ.K, M.D, B.T, R.B. ve A.B'ye, toplam 8 bin 575 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri görevlisi K.D. hakkında, kumar oynama, oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otelin restoran bölümünün kapatılmaması nedeniyle 392 lira, sigara içilmesi nedeniyle de 187 lira idari para cezası kesildi.