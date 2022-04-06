Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi

06.04.2022 05:40
Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi

Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen işletmelere baskın düzenlendi.

Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen işletmelere baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'ndeki iki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu yerlere yapılan baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı.

Masada bulunan oyun kağıtlarına el koyan polis ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen kişilere 12 bin 733 lira para cezası uyguladı.

İş yeri sorumluları Ö.Ş. ile C.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi - Son Dakika


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