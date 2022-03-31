Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın - Son Dakika
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Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

31.03.2022 08:57
Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye yapılan baskında iki kişiye para cezası kesilirken; iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye yapılan baskında iki kişiye para cezası kesilirken; iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, gece saatlerinde kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynayan iki kişi suç üstü yakalanırken 3 bin 638'er lira para cezası uygulandı. Masadaki bin liraya ve oyun kağıtlarına el konuldu. İş yeri sahibi B.D'ye ise, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan' işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın
Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın
Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

YORUMLAR
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Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın - Son Dakika
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