Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın - Son Dakika

Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye yapılan baskında iki kişiye para cezası kesilirken; iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, gece saatlerinde kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynayan iki kişi suç üstü yakalanırken 3 bin 638'er lira para cezası uygulandı. Masadaki bin liraya ve oyun kağıtlarına el konuldu. İş yeri sahibi B.D'ye ise, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan' işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA