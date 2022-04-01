Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın - Son Dakika
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Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

01.04.2022 00:57
Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye yapılan baskında iki kişiye para cezası kesilirken; iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye yapılan baskında iki kişiye para cezası kesilirken; iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, gece saatlerinde kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynayan iki kişi suç üstü yakalanırken 3 bin 638'er lira para cezası uygulandı. Masadaki bin liraya ve oyun kağıtlarına el konuldu. İş yeri sahibi B.D'ye ise, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan' işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın - Son Dakika
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