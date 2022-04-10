Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın : 10 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın : 10 kişiye işlem yapıldı

10.04.2022 05:07
Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın : 10 kişiye işlem yapıldı

Bursa'da polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı yapılan 2 kıraathaneye baskın yaptı.

Bursa'da polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı yapılan 2 kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, 2 kişiye de yer temin etmek suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesinde bulunan 2 kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Demirtaşpaşa mahallesinde bulunan bir kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 32 adet iskambil, 32 adet jolly joker, 22 adet angora kağıdına el konuldu. İş yeri sahibi olan M.Ş. isimli şahsın kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak suçundan arandığı öğrenilirken aynı suçtan tekrar adli işlem yapıldı.

Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye yapılan baskında ise 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 4 kişiye 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi. Oyunda kullanılan 39 adet okey taşı, 120 adet çay markası ve poker oyunu için kullanılan çok sayıda okey taşına el konuldu. İş yeri sahibi olan H.E isimli şahısa ise kumar oynanmasına yer temin etmekten suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ramazan ayı boyunca denetimlerin artacağını, vatandaşların 155 Polis İmdat hattına çekinmeden ihbarda bulunması gerektiğini ve ihbarcıların kimliklerinin kesinlikle gizli tutulacağını açıkladı. - BURSA

Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın : 10 kişiye işlem yapıldı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın : 10 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın : 10 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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