Bursa'da kumaş deposunda yangın
2 saat önce
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:34 Kaynak: AA
'nın merkez Yıldırım
ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yunusemre
Mahallesi'nde 4 katlı kumaş deposunun ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binanın üst katlarına da sıçrayan alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu
Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var
Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı
Belediye ihalesinde silahlar konuştu!