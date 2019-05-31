Son Dakika Haberleri: Bursa'da kumaş deposunda yangın
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Bursa'da kumaş deposunda yangın

2 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunusemre Mahallesi'nde 4 katlı kumaş deposunun ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binanın üst katlarına da sıçrayan alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:34 Kaynak: AA
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