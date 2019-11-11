Son Dakika Haberleri: Bursa'da kümes hayvanlarının bulunduğu depoda yangın
Son Dakika Güncel Bursa'da kümes hayvanlarının bulunduğu depoda yangın

Bursa'da kümes hayvanlarının bulunduğu depoda yangın

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangında çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

Bursa'da kümes hayvanlarının bulunduğu depoda yangın, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangında çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi İşletme Sokak'taki bir binanın depo olarak kullanılan üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğine (İNTAVDER) ait depodaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, güvencin, tavuk ve civciv gibi süs kümes hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangın nedeniyle çok sayıda kümes hayvanının telef olduğu öğrenildi.

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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