Bursa'da Kur'an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu - Son Dakika

Hayırseverlerin yardımı ile inşa edilen Nilüfer Müftülüğü Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kur'an Kursu, sağlık çalışanlarına otel oldu. Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ve 50'nin üzerinde din görevlisi sosyal mesafe kurallarına uyarak Kuran Kursu'nda konaklayan sağlık personeline moral ziyareti düzenledi.



Sağlık çalışanlarının maddi manevi destekçisi ve duacısı olduklarını aktaran Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk sağlık çalışanlarının hizmetine açılan Kur'an kursu için, "Sağlık çalışanlarını şu anda özveri ile çalışıyor. Bizler evimizden çıkmaya korkarken onlar ailesinden uzak durup bizler için canları pahasına çalışıyor. Milletimizin yardımlarıyla inşa ettiğimiz Nilüfer Müftülüğü Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kuran Kursumuzun büyük bir kısmı modern bir şekilde inşa edildi. Kuran kursumuzu beş yıldızlı otel formatında sağlık çalışanlarımızın hizmetine açtık. Şu anda sağlık çalışanlarımız orada bizim misafirimiz. Bütün Kuran kurslarımız onların hizmetindedir. Allah utandırmasın. Ülke olarak topyekün seferber olmuş durumdayız. Allah devletimize zeval vermesin. Bizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışanları olarak bunun bir parçası olmaya çalışacağız" dedi.



"Sağlık çalışanları baş tacıdır"



"Bursa Şehir Hastanesinde görev yapan doktor ve hastane çalışanlarını, misafir ettiğimiz Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kur'an Kursunda din görevlilerimiz ile birlikte moral ziyareti düzenledik" ifadelerini kullanarak sözlerini sürdüren Öztürk, "Sağlık çalışanlarımıza din görevlilerimiz kendi elleriyle yaptıkları ramazan ayına mahsus tatlıları sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ikram ettiler. Milletimizin yaptırdığı Dini Eğitim Külliyesinde misafir etmekten büyük onur duyduğumuz sağlık çalışanlarımız, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bizler evlerimizden çıkmaya tedirgin olurken, onlar evlerine hasret kalarak bizler için mücadelenin en zorlu olanını veriyorlar. Yapabileceğimiz her türlü desteği sağlık çalışanlarımıza sunmak bizleri memnun edecektir" diye konuştu.



Yatsı namazı vaktinden sonra gerçekleşen ziyarete 50'nin üzerinde din görevlisi sosyal mesafe kurallarına uyarak fedakar sağlık çalışanlarımızı alkışladı. - BURSA