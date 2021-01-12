Bursa'da Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin 3 sanığına hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da, 2019 yılında Kurban Bayramı'nda çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili davada 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murathan K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Burak K. ile tarafların yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Doğuhan K. ise duruşmaya gelmedi.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Murathan K, öldürme niyetiyle hareket etmediğini, kendisinin ve kardeşinin canını korumaya çalıştığını öne sürerek, "Böyle bir olayın içinde yer aldığım için çok üzgünüm ve pişmanım." dedi.

Murathan K. ve Burak K, isnat edilen suçu meşru müdafaa kapsamında işlediklerini öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murathan K'ye "kasten adam öldürme" suçundan tahrik indirimi de uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.

Burak K. ve Doğuhan K. ise "adam öldürmeye yardım etme" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Burak K, mahkeme salonunda tutuklandı. Ayrıca, diğer tutuksuz sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.

Olay

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 2019 yılında, Kurban Bayramı'nın ilk günü Murathan K. ile Doğan Sarıca arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından ayrılan ikili, aynı gün yeniden karşılaşınca aralarında bıçaklı kavga yaşanmıştı.

Kavgada bıçaklanan Murathan ve kardeşi Burak K. ile Doğan Sarıca yaralanmıştı. Sarıca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Murathan K. ile tutuksuz sanıklar Burak K. ve Doğuhan K. hakkında dava açılmıştı.

Karar öncesi son duruşmada mütalaasını veren savcı, Murathan K. ve Burak K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Doğuhan K'nin ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.