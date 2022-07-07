Bursa'da Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal çıkışında görev aldı.
Uygulamada, şehirler arası sefer yapan otobüsler tek tek durduruldu.
Otobüs sürücülerini trafik kuralları yönünden uyaran ekipler, yolculara ise emniyet kemeri takmaları gerektiğini hatırlattı.
Denetimlerin, bayram sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.
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