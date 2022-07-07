BURSA'DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI DENETİM - Son Dakika
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BURSA'DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI DENETİM

07.07.2022 16:37

Bursa'da polis ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sıklaştırdı.

Bursa'da polis ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi kentin giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. Şehirlerarası yollarda trafik denetlemelerini sıklaştıran ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de uygulamalara başladı. Asayiş ekipleri, otobüslerden inen yolcuların kimlik kontrolünü yaparken, trafik ekipleri de terminalden hareket eden otobüsleri durdurup, broşür dağıttı. Şoförleri trafik kurallarına, sürücü değişim zamanlarına uymaları yönünde uyaran ekipler, yolculara da yolculuk sırasında sürücüyü denetleyebileceklerini belirtti. Sürücüler, yapılan denetimlerin sadece bayram önceleri değil, her zaman yapılması gerektiğini söyledi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI DENETİM - Son Dakika

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