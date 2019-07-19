Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz oldu
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Bursa'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz oldu

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, şehirdeki toplu ulaşım araçlarının Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

Bursa'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz oldu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, şehirdeki toplu ulaşım araçlarının Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan meclis toplantısında, dini ve milli bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması karara bağlandı.
Karara göre, Kurban Bayramı süresince 11-14 Ağustos tarihlerinde ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, üzerinde "Bursakart" taşıyan tüm vatandaşlar şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
Belediye Başkanı Aktaş, kararların tüm Bursalılar için hayırlı olmasını dilerken, saldırıya uğrayan İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş'a da geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Kurban Bayramı, Zafer Haftası, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:13 Kaynak: AA
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