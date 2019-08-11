Son Dakika Haberleri: Bursa'da kurban blançosu
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Bursa'da kurban blançosu

29 dakika önce

Bursa'da bayramın ilk günü acemi kasaplar hastaneye akın etti.

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Bursa'da bayramın ilk günü acemi kasaplar hastaneye akın etti. Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 18 vakaya ambulans gönderilirken hastanelere gelen yaralı sayısı 240 oldu.

Bursa'da, öğle saatlerine kadar Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine 61, Mudanya Devlet Hastanesine 24, Gemlik Devlet Hastanesine 13, İnegöl Devlet Hastanesine 60, Karacabey Devlet Hastanesine 12, Kestel Devlet Hastanesine 30, Çekirge Devlet Hastanesine 40 vakaya müdahale edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:12 Kaynak: İHA
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