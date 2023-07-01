Bursa'da Kurban Hissesi Verilen Vatandaşlara Bozuk Et Verildi İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Kurban Hissesi Verilen Vatandaşlara Bozuk Et Verildi İddiasıyla Tutuklama

01.07.2023 18:12

Bursa'da bir et restoranının organize ettiği kurban hissesi dağıtımında, vatandaşlara baton şeklinde paketlenmiş kıyma ve vakumlanarak paketlenmiş bozuk etlerin verildiği iddiası üzerine işletme sahibi baba ve oğlu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 111 kişinin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlattı. İnceleme sonucunda, işletme bahçesinde kurban kesimi yapıldığı ancak farklı bir firmadan alınan bozuk etlerin hisse sahiplerine dağıtıldığı belirlendi. Ayrıca, paketlenmiş etleri satan firmanın da parasını alamadığı için baba oğuldan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bursa'da kurban hissesi sahiplerine bozuk et verdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen işletme sahibi baba ve oğlu tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren et restoranının organizesiyle kurban hissesine giren vatandaşlara, kurban eti yerine, baton şeklinde paketlenmiş kıyma ve vakumlanarak paketlenmiş bozuk etlerin verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmada, işletme bahçesinde kurban kesildiği, ancak farklı bir firmadan alınan baton şeklinde paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin hisse sahiplerine dağıtıldığı belirlendi. Firma tarafından bin 800 kişiye kurban hissesi satıldığını da tespit eden ekipler, 111 kişinin karakola giderek şikayetçi olması üzerine baba A.A. ve oğlu E.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Paketlenmiş etleri satan firmanın da parasını alamadığı için baba oğuldan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Osmangazi ilçesinde dün, bir et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan kişilere dağıtılan baton şeklinde paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin bozuk çıkması üzerine vatandaşlar ile firma sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.
Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bursa'da Kurban Hissesi Verilen Vatandaşlara Bozuk Et Verildi İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Kurban Hissesi Verilen Vatandaşlara Bozuk Et Verildi İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika
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