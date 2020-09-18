Makine firması stratejik öneme sahip ham maddenin makinesini üretti

Bursa'da yarım asırdan uzun bir zamandır faaliyet gösteren Ermaksan, yerli imkanlarla, eklemeli imalat makinelerinin ham maddesi olarak kullanılan ve ithal edilen titanyum, inconel ve alüminyum tozu üreten makineyi imal etti.

Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermaksan'ın eklemeli imalat makineleri alanında Türkiye'de tek üretici olduğunu söyledi.

Halihazırda 120x120 ve 250x250 milimetre ebatlarında eklemeli makineler ürettiklerini belirten Özkayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 800x800 milimetre ebatlarında eklemeli imalat makinesini üreteceklerini dile getirdi.

800x800 milimetre ebatlarındaki eklemeli imalat makinesini dünyada sadece bir firmanın ürettiğine dikkati çeken Özkayan, yerli imkanlarla imal edecekleri bu makineyle dünyada ikinci firma olacaklarını bildirdi.

Bu makinelerin mikron mertebesinde toz kullandığını anlatan Özkayan, şöyle devam etti:

"Eklemeli imalat makineleri 20, 30 ve 50 mikron değerinde titanyum, inconel ve alüminyum tozlar kullanıyor. Bu ham madde ithal ediliyor. Ufak kutularla çok yüksek bedellerle ithal geliyor. Makineyi ürettik ama ham maddeye yani dışarıya bağlı kalmak olmazdı. Makineyi tasarlarken bunun atomizasyon kulelerini de tasarladık ve ürettik. Şu anda bizim kendi elimizde kendi ürettiğimiz ve seri imalata da koyduğumuz titanyum tozu ham maddesini üretebilen atomizasyon kulelerimiz var. İnconel üretebilen kulelerimiz var. İthal ve stratejik ham maddeye de bağımlılığı kaldırmış olduk. Makine verdiğimiz zaman kullanıcı bizden ham maddeyi de alabiliyor. Hatta bu makineleri alıp kendi ham maddesini de üretebiliyor. Bu makinelerle yatırım yapıp dünyaya ham madde ihracatı da yapılabilir. Bu sayede bir bütünü oluşturduk."

"Fiyat ve performans olarak yabancılara göre çok çok iyiyiz"

Ürettikleri makineyle piyasaya girince söz konusu makinelerin fiyatlarının bir anda düştüğünü belirten Özkayan, yabancı firmaların fiyat indirmeye başladığını dile getirdi.

Ermaksan olarak fiyat, servis ve bakım hizmetleri açısından çok cazip durumda olduklarını vurgulayan Özkayan, şunları kaydetti:

"Fiyat ve performans olarak yabancılara göre çok çok iyiyiz. Yerli ürüne inanılması lazım. Sanayicilerimizin, üniversite camiamızın, yatırımcıların yerli ve milli ürüne inanmasını ve desteklemesini istiyorum. Ne yapıyorsak kendi ülkemiz için yapıyoruz. Burada üretiyoruz. Dışarıda üretilen bir makineye verilen para bilinsin ki oradaki çalışanın aylığına veya o fabrikanın Ar-Ge'sine gidiyor. Bizim burada kendi fabrikalarımız varken niye Almanya'nın, İsviçre'nin fabrikalarını büyütelim? Bu mantıkta olursak biz de Güney Kore gibi bir başarı öyküsü yaratabiliriz. Burada üretilen ürünleri kullanırsak AB ülkeleri gibi sanayileşebiliriz."

"100 dolarlık tozu, 30-40 dolara üretebiliyoruz"

Özkayan, Türkiye'de artık sanayinin geliştiğini ve her şeyin üretildiğini belirterek şöyle dedi:

"Toz üretim makineleri stratejik makineler. İthalat bağımlılığını da ortadan kaldırıyor. Savunma sanayisinde kullanılan bir toz var bu çok stratejik bir ürün. Yabancı üretici göndermediği zaman üretim durur. Dolayısıyla bu makineler elinin altında olması lazım. Bu makineyi o yüzden yaptık. Titanyumu istediğimiz zaman istediğimiz kalitede alamayabiliriz. Yurt dışından aldığımız 100 dolarlık tozu, bu makinede 30-40 dolara üretebiliyoruz. Arada çok büyük bir fark var. Bunlar katma değeri yüksek ürünler. Dolayısıyla yabancı karını koyuyor. Bu makineler yurt dışında 1,5-2 milyon dolara imal ediliyor. Biz de bu makinenin yerlisini 1 milyon doların altında imal ettik. Çok cazip."