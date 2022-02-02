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Bursa'da kütük yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bursa'da kütük yüklü kamyon alevlere teslim oldu

02.02.2022 15:32
Bursa'da kütük yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Bursa'da otoyolda seyir halindeki giden kamyon bir anda alev aldı.

Bursa'da otoyolda seyir halindeki giden kamyon bir anda alev aldı. Kütük yüklü kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bursa otobanı Mudanya Geçit Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kütük yüklü kamyondan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar kameralara yansıdı. - BURSA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kütük yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kütük yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika
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