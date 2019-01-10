Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Bursa'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları dolayısıyla Bursa'da kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları dolayısıyla Bursa'da kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın 10 Ocak Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve ulaşımda aksamalara yol açacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teleferiğin 10 Ocak Perşembe günü şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Bursa, Güncel
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