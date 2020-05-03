Bursa'da kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar süreceği duyuruldu.

Kuvvetli sağanağın yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram şeklinde düşeceği tahminine yer verilen açıklamada, "Muhtemel ani sel, su baskını, dolu, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.