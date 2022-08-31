Bursa Otobüs Terminali'nin Çatısının Bir Kısmı Yıldırım Düşmesi Sonucu Çöktü - Son Dakika
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Bursa Otobüs Terminali'nin Çatısının Bir Kısmı Yıldırım Düşmesi Sonucu Çöktü

31.08.2022 17:45

Bursa’da kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin kuzey cephesinde bulunan çatının bir bölümünde çökme meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi.

Bursa'da kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kuzey cephesinde bulunan çatının bir bölümünde çökme meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyarıda bulunduğu Bursa'da gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken; yıldırım düşmesiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmında çökme meydana geldi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sosyal medya hesabında, "Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne düşen yıldırım ve şiddetli yağış nedeniyle çatısının çöktüğünü ve ilk gelen bilgilere göre can kaybının olmadığını öğrendim. Terminaldeki yurttaşlarımıza ve terminal esnafına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajını yayınladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şehrimizin bazı bölgelerinde yaşanan fırtına nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kuzey cephesinde bulunan çatıda çökme meydana gelmiş, ekiplerimizin anında müdahalesi ile şükürler olsun ki hiçbir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmemiştir. Rabb'im beterinden korusun."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bursa Otobüs Terminali'nin Çatısının Bir Kısmı Yıldırım Düşmesi Sonucu Çöktü - Son Dakika
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