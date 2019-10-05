Bursa'da kuyumcu dükkanından 75 bin liralık altın çalındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumcu dükkanından 75 bin lira değerinde altın çalındı.

Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen iki zanlı, kepengi açıp camları kırarak iş yerine girdi.

Yaklaşık bir dakikada şüpheliler, dükkandan 75 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı.

Mahalle muhtarı ve kuyumcu Mustafa Süleyman, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha doğru soygunu mahalle sakinlerinden öğrendiğini ve koşarak iş yerine geldiğini söyledi.

Dükkanda dün başladıkları sayıma bugün de devam etmeyi planladıklarını belirten Süleyman, "75 bin liraya yakın paramız gitti. 6 iş yerim var, 2 iş yerimi soydular, şimdi burayı soydular. Soyulmadan önce söyledim, 'Burada bekçi yok.' Var mı bekçi? Yok. Kim verecek benim 75 bin liralık altınımı? Hırsız yakalandı, iki ay yatacak, çıkacak. Yalvarıyorum başkaları mağdur olmasın, kanadım kırıldı. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum, bu hırsızlığa da ağır bir ceza getirilsin." diye konuştu.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.