Üye Girişi
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı

12.11.2021 00:21

Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandıBURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir kuyumcudan 100 bin TL değerinde altın çalan silahlı soyguncu K.İ. (24), polisin 6 saatlik takibi sonucu, İstanbul'da 3 suç ortağıyla birlikte altınları sayarken yakalandı.

Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir kuyumcudan 100 bin TL değerinde altın çalan silahlı soyguncu K.İ. (24), polisin 6 saatlik takibi sonucu, İstanbul'da 3 suç ortağıyla birlikte altınları sayarken yakalandı. Silahlı soygun anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, sabah 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kuyumcunun kepenklerini açan Faruk K.'nın yanına gelen bir kişi, çeyrek altın alacağını söyleyerek dükkana girdi. Şüpheli, bu sırada belinden silah çıkarıp, Faruk K.'ya elindeki çantayı uzatarak, 'Altınları buna koy' dedi. Paniğe kapılan Faruk K., soyguncunun verdiği çantaya aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları doldurdu. Maskeli ve silahlı soyguncu, çantayı aldıktan sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçarken, altınların bir kısmını da yolda düşürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. olduğu tespit eden ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

6 SAATLİK TAKİBİN ARDINDAN SUÇ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Ekipler, şüphelinin soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve üzerindeki elbiselerini değiştirdikten sonra buradan bir taksiye bindiğini tespit etti. Taksiyi takibe alan ekipler, şüphelinin Yalova'da F.B. (49) ve M.Y.P. (19) ile buluştuğunu belirledi. Takibi sürdüren ekipler şüphelilerin otomobille geldiği İstanbul'un Kartal ilçesinde diğer suç ortakları B.P. (47) ile birlikte boş bir fabrika binasında saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 4 şüpheli, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda çalıntı altınları sayarken yakalandı. Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından savcılığa sevk edilecek.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI

Kuyumcuda gerçekleştirilen soygun, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; şüpheli K.İ.'nin yarısı açık olan kepenkten içeriye girdiği, ardından iş yeri çalışanı Faruk K.'yı silahla tehdit ederek aldığı altınları çantaya doldurup kaçtığı yer aldı.

Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı

Türk Lirası, Osmangazi, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı 00:28 Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler 00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı 23:31 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
Başak Demirtaş'a 23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Son Dakika Haberleri
00:30 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı
00:27 Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı
00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı
00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
23:30 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
22:59 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı         
00:30
Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı         
00:14
Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı         
00:04
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı         
23:08
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 00:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement