Son Dakika Haberleri: Bursa'da kuyumcudan hırsızlık
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da kuyumcudan hırsızlık

1 saat önce

Bursa'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı.

Bursa'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan aynı mahallenin muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı.

Şüpheliler iş yerinin cam kapısını satırla kırarak içeri girdi.

Kuyumcuda bulunan 75 bin lira değerindeki altını alan şüpheliler, vatandaşların görmesi üzerine kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da kuyumcudan hırsızlık

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya böyle çarptı, kaçtı
İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 08:09:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da kuyumcudan hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]