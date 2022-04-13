Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

13.04.2022 13:42

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandıBURSA Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

BURSA Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında altın zincir, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesinde faaliyet gösteren başka bir kuyumcuya 8.08 gr ağırlığındaki sahte altın zincirin satılması sonucu Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin, Ö.Y. ve M.V. olduğu tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler yine aynı şekilde başka bir kuyumcuya sahte altın satacakları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.V. ifadesinin ardından serbest kalırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı
Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı
Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Yabancı uyruklu gençlerle ilgili yeni bir skandal! Gittikleri mekanlarda garson kızların görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştılar
14:23 Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:44:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement