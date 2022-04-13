Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

BURSA Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında altın zincir, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesinde faaliyet gösteren başka bir kuyumcuya 8.08 gr ağırlığındaki sahte altın zincirin satılması sonucu Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin, Ö.Y. ve M.V. olduğu tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler yine aynı şekilde başka bir kuyumcuya sahte altın satacakları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.V. ifadesinin ardından serbest kalırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.