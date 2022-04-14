Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

14.04.2022 00:59
Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında altın zincir, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren başka bir kuyumcuya 8.08 gram ağırlığındaki sahte altın zincirin satılması sonucu Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin, Ö.Y. (31), A.K. (37), A.K. (30) ve M.V. (25) olduğu tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler yine aynı şekilde başka bir kuyumcuya sahte altın satacakları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.V. ifadesinin ardından serbest kalırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Çamlıca, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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