Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

14.04.2022 13:09
Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerden M.V. (25), emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ö.Y. (31) ve A.K. (37) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.K. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıklarını belirlemişti. Zanlıları takibe alan ekipler, Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında sahte altın satmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakalamıştı. Şüphelilerden Ö.Y'nin daha önce Çamlıca Mahallesi'ndeki kuyumcuya sahte altın zincir sattığı belirlenmişti.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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