Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

13.04.2022 14:21
Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıklarını belirledi.

Zanlıları takibe alan ekipler, Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında sahte altın satmaya çalışan Ö.Y. (31), A.K. (37), A.K. (30) ve M.V'yi (25) suçüstü yakaladı.

Ö.Y'nin daha önce Çamlıca Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın zincir sattığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.V. emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Bursa'da 'tekne orucu' tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi Bursa'da 'tekne orucu' tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement