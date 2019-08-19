Son Dakika Haberleri: Bursa'da kuyuya düşen 3 ayıyı kurtarma çalışması
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Bursa'da kuyuya düşen 3 ayıyı kurtarma çalışması

38 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarılmaya çalışılıyor.

Bursa'da kuyuya düşen 3 ayıyı kurtarma çalışması, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarılmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, yiyecek aramak için kırsal Heceler Mahallesi'ne inen anne ayı ve 2 yavrusu, Ahmet Çelik'e ait bahçedeki kullanılmayan su kuyusuna düştü.
Sabah bahçesine gelen Çelik, su kuyusunda ayıları görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ve itfaiye ekipleri, ayıların yanına yaklaşamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan ayıları kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Orhangazi, Bursa, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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