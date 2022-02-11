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Bursa'da laptop ve plak çalan hırsızın rahat tavırları kamerada - Son Dakika

Bursa'da laptop ve plak çalan hırsızın rahat tavırları kamerada

11.02.2022 11:05
Bursa'da laptop ve plak çalan hırsızın rahat tavırları kamerada

Bursa'da bir evden laptop ve plakçalar çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir evden laptop ve plakçalar çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesinde meydana geldi. Sokakta rahat tavırlarla yürüyen hırsız gözüne kestirdiği bir daireye girip içeride bulunan laptop ve plakçaları alarak yine aynı şekilde rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü.

Sonrasında eve hırsız girdiğini fark eden ev sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği hırsızı yakalama çalışması başlattı. - BURSA

Bursa'da laptop ve plak çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Bursa'da laptop ve plak çalan hırsızın rahat tavırları kamerada

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Yıldırım, Laptop, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da laptop ve plak çalan hırsızın rahat tavırları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da laptop ve plak çalan hırsızın rahat tavırları kamerada - Son Dakika
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