Bursa'da lastikçi dükkanından silah ve kılıç cephanesi çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da lastikçi dükkanından silah ve kılıç cephanesi çıktı - Son Dakika

Bursa'da lastikçi dükkanından silah ve kılıç cephanesi çıktı

7 saat önce

Bursa'da bir lastikçi dükkanında ruhsatsız silah sakladığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskın sonucu çok sayıda silah ve kılıç buldu.

Bursa'da lastikçi dükkanından silah ve kılıç cephanesi çıktı, System.String[]

Bursa'da bir lastikçi dükkanında ruhsatsız silah sakladığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskın sonucu çok sayıda silah ve kılıç buldu.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan özel bir ekip Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde bulunan lastikçi dükkanını uzun süre takibe aldı. Lastikçi dükkanının F.C. isimli şahsa ait olduğunu belirleyen ekipler şahsın ikametine ve dükkanına baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu gizlenmiş halde, Ruhsatsız 15 adet tabanca, 32 adet av tüfeği ikamette yapılan aramalarda ise, 39 adet kama ve 30 adet kılıç ele geçirdi.


Yapılan baskın sonucu gözaltına alınan F.C.'nin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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