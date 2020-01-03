Bursa'da lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı - Son Dakika

Bursa'da lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı

7 saat önce

Bursa'da öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için İnegöl ilçesinde 55 kök hücre bağışında bulunuldu.

Bursa'da lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı, System.String[]

Bursa'da öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için İnegöl ilçesinde 55 kök hücre bağışında bulunuldu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2. sınıf öğrencisi Bulut, 3 ay önce öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lenf kanseri teşhisi konuldu.

Bulut ve İnegöl Belediyesi tarafından vatandaşlara kök hücre bağışlamaları için çağrıda bulunuldu.

İnegöl Belediyesi önüne kurulan Kızılay aracında 30-31 Aralık ve 2-3 Ocak tarihlerinde 55 kök hücre kaydı alındı.

Elif Azra Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çağrısına kulak veren herkese teşekkür etti.

Sadece kendisi adına değil kök hücre bağışı bekleyen arkadaşları adına da konuştuğunu ifade eden Bulut, "Umarım kimse vazgeçmez ve ben olmasam bile birilerini kurtarırız. Çok katılım olmuş. Unutmayın ki, kanser değil biz güçlüyüz." dedi.

Bağışlar ile ilgili bilgi veren Kızılay doktoru Abdulkadir Kılıç ise "İnegöl'de 55 kök hücre kaydı ve 200 kan bağışı alındı. Tüm vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple'ın açığını bulan Bursalı gençler, ödülü beğenmedi
Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Son Dakika Haberleri
02:23 KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
02:22 Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
02:22 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
02:22 Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi - Son Dakika
02:21 ESKİ CEO'NUN KAÇIŞI 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 UÇAĞA EL KONULDU (Ek görüntü) - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 02:54:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]