İnegöl ilçesinde Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, tır şoförleri Recep A. ile Yücel Atan arasında araçları park etme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep A, Atan'ı levyeyle darbetti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Atan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Atan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü - Son Dakika