Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü

22.07.2022 18:57
Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü

Bursa'da tır şoförleri arasında park yeri sebebiyle şiddetli bir kavga yaşandı. Çıkan arbedede bir kişi levyeyle darp edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İnegöl ilçesinde Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, tır şoförleri Recep A. ile Yücel Atan arasında araçları park etme meselesinden tartışma çıktı.

LEVYEYLE DARBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep A, Atan'ı levyeyle darbetti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Atan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Atan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Park kavgasına tutuşan tır şoförlerin levyeli kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Recep A
Park kavgasına tutuşan tır şoförlerin levyeli kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Yücel Atan
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TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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