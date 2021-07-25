Bursa'da leylek yavrularına kubbe üstünde tedavi - Son Dakika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk hayvan hastanesi olan "Gurabahane-i Laklakan'ın yaşatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları dolayısıyla 'Vakıf İnsan Ödülü'ne layık görülmüş ve bu anlamlı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan almıştı. Osmangazi Belediyesi, bir cami kubbesindeki leylek yuvasında bulunan üç yavru leyleğin sağlıklarına kavuşması için verdiği zorlu mücadele ile bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Sakatlanmış ve yaralı leyleklerin bakımının yapılması amacıyla 19. yüzyılda kurulan ve Türkiye'nin ilk hayvan hastanesi olan 'Gurabahane-i Laklakan'ı günümüzde yeniden aktif hale getiren Osmangazi Belediyesi, Osmanlıdan kalan bu mirası başarılı şekilde sürdürüyor. İlçede bulunan yaralı ve hasta olan leyleklerin yanı sıra diğer göçmen kuşlar, yıllardır Kayhan Mahallesi'nde yer alan 'Gurabahane-i Laklakan'da şifa buluyor. Dünyanın ilk hayvan hastanesi, kedi ve köpek gibi sokakhayvanlarının hastalıklarına da derman oluyor. Osmanlı tarafından 19. yüzyılda başlatılan bu hizmeti günümüzde devralan Osmangazi Belediyesi, bir caminin kubbesinde bulunan leylek yuvasındaki üç yavru leyleği zorlu şartlara rağmen tedavi ederek, uzun yıllar önce başlatılan bu geleneği en güzel şekilde devam ettirdiğini bir kez daha gösterdi.

Yenibağlar Mahallesi'nde yer alan Hak ResullallahCamii'nin kubbesindeki leylek yuvasında bulunan üç yavru leylekten birinin kanadında sorun olduğu ve bu yüzden uçamadığı yönünde ihbar alan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını yaparak bölgeye gitti. Caminin kubbesine çıkılacak herhangi bir nokta bulunamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye aracının gelmesiyle birlikte Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, koruyucu kıyafetleri giyerek bir itfaiye personeli ile birlikte kubbeye çıktı. Yuvaya ulaşan Özdemir, kubbe üzerinde üç yavru leyleği tedavi etti. Yavru leyleklerin ilk olarak kanatlarını, daha sonra ise diğer eklem bölgelerini kontrol eden Özdemir, üç leyleğin de oldukça sağlıklı olduğunu belirledi. Leyleklerin daha uçma çağına gelmediği için uçamadığını ifade eden Özdemir, yavruların sağlıklı olmasının leylek popülasyonu adına mutlulukverici olduğunu söyledi. - BURSA