Bursa'da leyleklerin göç yolu güzergahında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Bursa'da, Limak Enerji Uludağ Elektrik ve Yeşim Grup iş birliğiyle leyleklerin göç yolları üzerinde olan Uluabat ve Gölkıyı mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Uludağ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, "Leyleği Havada Görmek İçin El Ele" adlı proje kapsamında yapılan çalışmalarda ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının önemi vurgulandı.

Leyleklerin yaşamlarını tehdit eden misina, balıkçı ağları, plastik poşet, ambalaj, gıda, kumaş ve kağıt atıkları, cam atıklar ile pet şişe gibi plastik atıklar ve sigara izmaritleri toplandı.

Çalışmada, leyleklere daha iyi bir yaşam alanı sunmak için yuvalarını oluştururken toplayabilecekleri tehlikeli materyaller ayıklandı.

Proje kapsamında ilerleyen dönemde okulların da sürece dahil edilerek, Avrupa Leylek Köyü Ağı'ndaki Eskikaraağaç Mahallesi'nde de temizlik yapılması ve bu alandaki farkındalığın daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor.