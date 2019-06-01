Son Dakika Haberleri: Bursa'da LGS sınavı heyecanı
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Bursa'da LGS sınavı heyecanı

50 dakika önce

Bursa'da LGS sınavı heyecanıBURSA - Bursa'da Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşandı.

Bursa'da LGS sınavı heyecanı
BURSA - Bursa'da Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşandı. Öğrenciler heyecanlı şekilde sınıflara girerken, aileleri ise Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Bursa'da LGS sınavı heyecanı yaşanıyor. Yüzbinlerce öğrencinin katılacağı sınavda, iki oturumda gerçekleşecek. Birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Bursa'da sınav öncesinde öğrenciler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde okula geldi. Öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgelerini göstererek, okula girdi. Sınavın başlamasına yakın zaman gelen bazı öğrencilerin ise, koşuşturduğu görüldü. Aileler ise, okul dışına çıkartılırken, bazıları Kuran-ı Kerim okudu.
Çocuklarından ümitli olduklarını ifade eden aileler, "İnşallah güzel sonuçlar alacak. Onlara güveniyoruz" dedi.
Bursa'da LGS sınavı heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
LGS, Bursa, Genel
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