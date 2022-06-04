Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yarın düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.
Aktaş, paylaşımında "Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı saat 15.00'a kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Siz bizim geleceğimizin teminatısınız. Size güveniyoruz gençler." ifadelerini kullandı.
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