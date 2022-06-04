Aktaş, paylaşımında "Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı saat 15.00'a kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Siz bizim geleceğimizin teminatısınız. Size güveniyoruz gençler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım - Son Dakika

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