Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım - Son Dakika
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Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

04.06.2022 14:01
Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yarın düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yarın düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Aktaş, paylaşımında "Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı saat 15.00'a kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Siz bizim geleceğimizin teminatısınız. Size güveniyoruz gençler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım - Son Dakika

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