Bursa'da lisanssız telsiz kullanan kişiye hapis ve para cezası - Son Dakika

Bursa'da amatör telsiz lisansı olmadığı halde amatör telsizcilerin kullandığı frekansa girerek milli ve manevi değerlere hakaret eden kişi, para ve hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa adı 'TRAC' olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bursa Şubesi, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. TRAC Bursa Şubesinin yaptığı açıklamada, "2018 yılının 10. Ayında başlayarak birkaç ay boyunca sorumluluğumuzdaki rölemiz üzerinden milli, manevi ve dini değerlerimize hakaret ve küfürlü sözler sarf eden amatör telsiz lisansı olmayan ve yapılan görüşmeleri, kendisini defalarca uyarmamıza rağmen sabote eden S.Y. isimli şahıs hakkında TRAC Bursa Şubesi olarak telsiz tekniği tecrübelerimize dayanarak yaptığımız kısa bir çalışma neticesinde bahsi geçen sahsın adresini tespit edip Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla polis tarafından evinde yapılan aramada telsiz, kulaklığı, harici anten, batarya, şarj cihazı ele geçirilmiş ve hakkında savcılık tarafından işlem yapıldı. Bir süredir devam eden davada mahkemenin verdiği gerekçeli karar itibariyle sanığa hakaret suçundan 5 ay, haberleşmenin gizliliği ihlal suçundan ise 10 ay hapis ve para cezası verildi. Böyle üzücü ve tatsız olayların yaşanmamasını ümit ederek camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - BURSA